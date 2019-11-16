Британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в порт приписки

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales прибыл в субботу в порт приписки Портсмут, где до конца года будет официально включен в состав ВМС Соединенного Королевства. Об этом сообщило агентство Press Association, по информации которого за этим событием наблюдали тысячи человек.

"Наш первый вход в бухту Портсмута представляет собой успешное завершение этапов строительства и ходовых испытаний, во время которых судостроительная компания и партнерские организации работали самым тесным образом для того, чтобы Prince of Wales был включен в состав флота", - приводит агентство слова Даррена Хьюстона, капитана корабля, который обошелся британскому бюджету в £3,1 млрд ($4 млрд по текущему курсу).

HMS Prince of Wales, второй британский авианосец типа Queen Elizabeth, в конце сентября впервые вышел в море из Росайта в Шотландии, где он был построен. За время испытаний, как сообщил пресс-секретарь британских ВМС, на палубу авианосца впервые приземлился самолет, а его силовая установка была протестирована на максимальной скорости в 25 узлов. Помимо этого корабль успешно преодолел сложные погодные условия, в том числе волны высотой шесть м.

Водоизмещение заложенного восемь лет назад корабля составляет 65 тыс. тонн, длина - 280 м. Ожидается, что он будет полностью готов к выполнению любых поставленных задач к 2023 году. Он рассчитан на то, чтобы нести на борту 36 истребителей F-35В с вертикальной посадкой, а также четыре вертолета, однако в случае необходимости способен принять около 70 истребителей.

HMS Queen Elizabeth, заложенный на два года раньше, чем HMS Prince of Wales, в настоящий момент находится с визитом в США, где будут проходить летные испытания предназначенных для него истребителей. Ожидается, что его начальная боевая готовность будет достигнута в 2020 году. Портом его приписки также является Портсмут.