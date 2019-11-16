Reuters: экс-министр финансов Ливана не будет претендовать на пост премьера

ТАСС, 17 ноября. Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади отозвал свою кандидатуру на пост главы правительства страны. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В пятницу и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль заявил телеканалу Al Hadath, что Сафади дал согласие на назначение премьер-министром республики. По его данным, в понедельник экс-министр финансов должен был приступить к сформированию нового правительства.

Соглашение о выдвижении Мухаммеда Сафади на пост главы кабмина было достигнуто в четверг на встрече представителей основных парламентских фракций, состоявшейся в резиденции и. о. премьер-министра в Бейт-эль-Васат. По информации газеты "Аль-Ахбар", Харири, который является ведущим суннитским политиком Ливана и возглавляет движение "Аль-Мустакбаль", заявил, что не возражает против назначения Сафади.

75-летний политик и бизнесмен из северного ливанского города Триполи неоднократно входил в состав кабинета министров и трижды избирался депутатом парламента с 2000 года. В 2011-2013 годах он занимал пост министра финансов республики.

Волна массовых протестов в Ливане, начавшаяся 17 октября, привела к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири.