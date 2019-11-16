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Reuters: экс-министр финансов Ливана не будет претендовать на пост премьера

Ранее соглашение о выдвижении Мухаммеда Сафади на пост главы кабмина было достигнуто на встрече представителей основных парламентских фракций

ТАСС, 17 ноября. Бывший министр финансов Ливана Мухаммед Сафади отозвал свою кандидатуру на пост главы правительства страны. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

В пятницу и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль заявил телеканалу Al Hadath, что Сафади дал согласие на назначение премьер-министром республики. По его данным, в понедельник экс-министр финансов должен был приступить к сформированию нового правительства.

Соглашение о выдвижении Мухаммеда Сафади на пост главы кабмина было достигнуто в четверг на встрече представителей основных парламентских фракций, состоявшейся в резиденции и. о. премьер-министра в Бейт-эль-Васат. По информации газеты "Аль-Ахбар", Харири, который является ведущим суннитским политиком Ливана и возглавляет движение "Аль-Мустакбаль", заявил, что не возражает против назначения Сафади.

75-летний политик и бизнесмен из северного ливанского города Триполи неоднократно входил в состав кабинета министров и трижды избирался депутатом парламента с 2000 года. В 2011-2013 годах он занимал пост министра финансов республики.

Волна массовых протестов в Ливане, начавшаяся 17 октября, привела к отставке 29 октября главы коалиционного правительства Саада Харири.

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Ливан
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