Опрос: британские консерваторы увеличили отрыв от лейбористов в преддверии выборов

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Британская правящая Консервативная партия увеличила отрыв от оппозиционной Лейбористской партии в преддверии досрочных парламентских выборов, намеченных на 12 декабря. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный компанией YouGov, результаты которого в субботу опубликовало агентство Reuters.

Во время исследования о поддержке консерваторов заявили 45% опрошенных, 28% сообщили, что отдали бы свой голос лейбористам. 15% намерены поддержать "Либеральных демократов", 4% - Партию Brexit. Таким образом, правящая партия достигла самого высокого уровня поддержки с 2017 года, а отрыв от лейбористов составил 17 п.п. по сравнению с 14 п.п. несколько дней назад.

С помощью досрочных выборов премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с премьер-министром Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, а затем и на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку. Сменивший ее Джонсон настаивал на том, что страна должна покинуть ЕC 31 октября со сделкой или без нее, но из-за принятого парламентом закона был вынужден 19 октября направить Европейскому совету запрос о новой отсрочке Brexit - до 31 января 2020 года. ЕС предоставил ее Лондону.