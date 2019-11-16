Глава Минюста США обвинил Конгресс и суды в посягательстве на исполнительную ветвь власти

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Законодательная и судебная ветви власти США посягают на возглавляемую президентом страны исполнительную власть. Такое мнение, как сообщила в субботу газета Washington Examiner, министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр выразил в пятницу на форуме "Национальная конвенция юристов", проведенном в Вашингтоне некоммерческой организацией "Федералистское общество".

Американская политическая система построена на принципе разделения властей. Существуют законодательная ветвь власти (принадлежит Конгрессу), исполнительная (во главе с президентом) и судебная. При этом система сдержек и противовесов призвана не допустить узурпацию власти какой-либо из этих ветвей.

Место исполнительной власти в системе государственного устройства Соединенных Штатов стало главной темой выступления Барра, текст которого также распространила пресс-служба американского Минюста. В начале речи министр подчеркнул, что авторы американской конституции стремились к созданию в стране сильной и независимой исполнительной ветви власти, равной законодательной и судебной, а также понимали, что три ветви будут соперничать друг с другом, поэтому обеспечили их средствами борьбы и защиты. Однако, по мнению министра, с середины 1960-х годов в США наблюдаются попытки ослабить полномочия исполнительной власти, которые особенно активизировались после Уотергейтского скандала, повлекшего в 1974 году отставку президента Ричарда Никсона, оказавшегося под угрозой импичмента.

"В последние годы как законодательная, так и судебные ветви ответственны за посягательство на конституционные полномочия президента", - заявил Барр.

Противостояние с Конгрессом

Говоря о взаимоотношениях президента и Конгресса, глава Минюста заявил, что в последнее время борьба между ними "приобрела совершенно новый характер". "Сразу после победы президента [Дональда] Трампа на выборах [его политические] оппоненты начали то, что они называют сопротивлением, они сплотились вокруг четкой стратегии использования каждого инструмента и доступного маневра, чтобы саботировать функционирование администрации", - сказал Барр.

При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день сам термин "сопротивление" используется для описания действий, направленных против "оккупационной военной власти". "Это очень опасное понятие, <...> чтобы привносить его в политику демократической республики. Это означает, что вместо того, чтобы рассматривать себя как лояльную оппозицию, как это делали оппозиционные партии в прошлом, они, по сути, считают себя втянутыми в войну с целью нанесения любыми средствами вреда должным образом избранному правительству", - заявил генпрокурор.

Действия судебной власти

Судебная власть, как считает Барр, рядом своих действий также подрывает функционирование института президентства. "Суды делают это двумя способами. Во-первых, судебная ветвь назначила себя главным арбитром в спорах о разделении полномочий между Конгрессом и исполнительной ветвью <...>. Во-вторых, судебная власть узурпировала президентские полномочия либо под предлогом пересмотра [президентских решений] <...>, либо беря на себя прямой контроль над сферой принятия решений, которая до этого считалась основой президентской власти", - пояснил министр юстиции. В качестве примера он привел запрет на въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Он был введен Трампом в 2017 году, однако власти многих штатов через суды добились приостановки исполнения данного решения.

"Не будет преувеличением сказать, что практически каждое важное политическое решение администрации Трампа подвергается немедленной блокировке со стороны судов нижних инстанций. Ни один другой президент не подвергался таким постоянным усилиям с целью подрыва его политической повестки. <...> Тот факт, что суды сейчас готовы вторгаться <...> в основополагающие области ответственности президента, иллюстрирует то, насколько пошатнулась доктрина разделения властей", - подытожил Барр.

Политическая обстановка в стране

Обвинения Барра прозвучали на фоне процедуры импичмента президента, запущенной Палатой представителей Конгресса, которую контролируют демократы. Поводом для этого послужил июльский телефонный разговор Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как утверждают демократы, американский лидер во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Министерство юстиции США не нашло в содержании беседы нарушения национального законодательства, а также основания для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в дискредитации Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский утверждения о давлении со стороны Трампа опроверг.