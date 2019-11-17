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Американка, которой приписывают связь с Джонсоном, обратилась к премьеру через СМИ

Дженифер Акури отметила, что всегда была "исключительно лояльным, верным, поддерживающим" человеком для премьер-министра

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Американская предпринимательница и экс-модель Дженифер Акури, которая, по информации британских СМИ, в прошлом имела романтические отношения с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, недовольна тем, что он полностью ее игнорирует. Об этом она заявила в интервью телеканалу ITV, выдержки из которого в воскресенье приводит агентство Press Association.

"Я всегда была исключительно лояльным, верным, поддерживающим тебя человеком, твоим доверенным лицом. Я хранила твои секреты и была твоим другом", - обратилась 34-летняя Акури к лидеру Консервативной партии. "Я ужасно расстроена тем, что ты оставил меня в стороне", - добавила она.

Женщина сообщила, что попыталась поговорить с Джонсоном, когда ее имя появилось на первых полосах газет. Премьер-министр, по ее словам, подошел к телефону, но, услышав ее голос, повесил трубку.

22 сентября газета Sunday Times сообщила о том, что Акури благодаря дружескому расположению Джонсона в его бытность мэром Лондона в 2013-2014 годах получила около 126 тыс. фунтов ($163 тыс. по нынешнему курсу) в качестве государственных грантов на развитие своего бизнеса, а также была включена в состав трех британских деловых делегаций. После этого Джонсон оказался втянут в скандал о конфликте интересов.

Сам Джонсон заявил, что на посту мэра всегда действовал "в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики". Пресс Ассошиэйшн приводит реакцию источника в Консервативной партии на последние откровения Акури. Он сказал, что "любые заявления о нарушениях при исполнении служебных обязанностей не соответствуют действительности и не имеют под собой оснований".

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Великобритания
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