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Токио и Сеул не достигли прогресса в решении спора вокруг договора о разведданных

Срок его действия истечет 23 ноября

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. Министры обороны Японии и Республики Корея Таро Коно и Чон Гён Ду по итогам состоявшейся в воскресенье в Бангкоке встречи не достигли прогресса в решении спора вокруг договора о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA). Об этом сообщил телеканал NHK.

"Сотрудничество между Японией, Южной Кореей и США крайне важно, особенно с учетом того, что Северная Корея неоднократно запускала баллистические ракеты, а обстановка в области безопасности в Восточной Азии очень суровая. Мы хотим, чтобы Южная Корея действовала разумно", - отметил Коно.

Южнокорейский министр в свою очередь заявил, что Сеул выступает за дипломатическое решение проблемы, однако отметил, что эта ситуация стала результатом действий Японии, которая ранее ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства высокотехнологичных гаджетов. Это привело к резкому ухудшению отношений между двумя странами.

Договор GSOMIA был подписан в ноябре 2016 года. Он предусматривает, в частности, предоставление Южной Кореей Японии данных радаров о баллистических ракетах КНДР, а также информации гуманитарного характера, полученной от северокорейских перебежчиков. Токио в ответ делится с Сеулом полученными самолетами-разведчиками сведениями о подводных лодках КНДР, а также данными со своих спутников о подготовке Пхеньяна к ракетным пускам.

Из-за обострения двусторонних отношений с Японией на фоне ситуации с выплатами южнокорейским работникам за их принуждение к подневольному труду во время Второй мировой войны Южная Корея решила не продлевать действие договора, и срок его действия истечет 23 ноября.

Теги
ЯпонияКНДРРеспублика Корея
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