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Акции протеста в Гонконге

СМИ: полиция Гонконга применила водяные пушки для разгона демонстрантов

Противостояние произошло у политехнического университета, где бунтующие студенты блокируют прилегающие к вузу улицы

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона радикальных демонстрантов в масках на полуострове Коулун. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Противостояние произошло у политехнического университета, где бунтующие студенты блокируют прилегающие к вузу улицы и въезд в ключевой автомобильный туннель "Кросс-харбор", который связывает остров Гонконг с материковой частью города. Радикалы кидают в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливают их из самодельных катапульт и луков. Сообщается, что один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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