Лукашенко проголосовал в Минске на парламентских выборах

Глава государства поприветствовал членов комиссии, предъявил паспорт, расписался в списках избирателей, получил бюллетень, сделал свой выбор, опустив его в урну для голосования. Ему предстояло сделать выбор среди шести претендентов на депутатский мандат: четверо из них - это кандидаты в депутаты от партий (Либерально-демократической партии, партии левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии "Грамада"), двое беспартийных, в том числе одна женщина. За голосованием Лукашенко наблюдали несколько десятков представителей СМИ.