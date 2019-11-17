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Лукашенко проголосовал в Минске на парламентских выборах

За голосованием президента Белоруссии наблюдали несколько десятков представителей СМИ

МИНСК 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проголосовал на парламентских выборах в воскресенье традиционно на своем избирательном участке №506.

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Глава государства поприветствовал членов комиссии, предъявил паспорт, расписался в списках избирателей, получил бюллетень, сделал свой выбор, опустив его в урну для голосования. Ему предстояло сделать выбор среди шести претендентов на депутатский мандат: четверо из них - это кандидаты в депутаты от партий (Либерально-демократической партии, партии левых "Справедливый мир", Объединенной гражданской партии, Белорусской социал-демократической партии "Грамада"), двое беспартийных, в том числе одна женщина. За голосованием Лукашенко наблюдали несколько десятков представителей СМИ.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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