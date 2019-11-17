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Ситуация на Корейском полуострове

В Вашингтоне считают, что от спора Сеула и Токио о разведданных выиграют Пхеньян и Пекин

Договор GSOMIA "очень важен для своевременного и эффективного принятия решений" в случае ЧС, отметил глава Пентагона Марк Эспер

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. США считают, что договор о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA) между Японией и Республикой Корея играет важную роль в региональной безопасности, и от прекращения его действия выиграют Китай и КНДР. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер, который провел в Бангкоке встречи с коллегами из Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду.

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"Договор GSOMIA очень важен для своевременного и эффективного принятия решений в случае чрезвычайной ситуации. Это [его прекращение] выгодно только Северной Корее и Китаю. Мы должны сделать шаг вперед, решить проблему и вернуть этот договор", - приводит слова Эспера телеканал NHK.

По итогам трехсторонней встречи министры также подтвердили необходимость тесного сотрудничества по вопросу осуществления денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги
ЯпонияСШАКНДРТаиландКитайСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяЭспер, Марк
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