В Вашингтоне считают, что от спора Сеула и Токио о разведданных выиграют Пхеньян и Пекин

ТОКИО, 17 ноября. /ТАСС/. США считают, что договор о всеобъемлющей защите военной информации (GSOMIA) между Японией и Республикой Корея играет важную роль в региональной безопасности, и от прекращения его действия выиграют Китай и КНДР. Об этом заявил в воскресенье министр обороны США Марк Эспер, который провел в Бангкоке встречи с коллегами из Японии и Южной Кореи Таро Коно и Чон Гён Ду.

"Договор GSOMIA очень важен для своевременного и эффективного принятия решений в случае чрезвычайной ситуации. Это [его прекращение] выгодно только Северной Корее и Китаю. Мы должны сделать шаг вперед, решить проблему и вернуть этот договор", - приводит слова Эспера телеканал NHK.

По итогам трехсторонней встречи министры также подтвердили необходимость тесного сотрудничества по вопросу осуществления денуклеаризации Корейского полуострова.