Министры обороны АСЕАН обсудили ситуацию вокруг рохинджа и в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Министры обороны государств - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) (ADMM-Plus) провели в воскресенье в Бангкоке неофициальную встречу, на которой обсуждались региональные проблемы, в том числе обстановка в Южно-Китайском море (ЮКМ) и ситуация вокруг народности рохинджа. На церемонии открытия заместитель премьер-министра Таиланда Правит Вонгсуван поблагодарил глав оборонных ведомств блока за продолжение тесного сотрудничества.

"Я надеюсь, что мы будем развивать наше сотрудничество и работать с нашими партнерами по диалогу в рамках централизованного АСЕАН", - заявил он. Премьер-министр Прают Чан-Оча, который также занимает пост министра обороны, поручил Вонгсувану возглавить встречу. Согласно информации источника газеты Bangkok Post, в повестке дня министров обороны стран АСЕАН были как внутренние, так и региональные проблемы, касающиеся блока.

Основными темами встречи являются сотрудничество в области безопасности в рамках ассоциации и региональные вопросы, включая конфликт в ЮКМ. Во время своих выступлений некоторые министры обороны стран блока по-прежнему выражали обеспокоенность по поводу ситуации в Южно-Китайском море. Несмотря на это, они с оптимизмом смотрят на прогресс в принятии Кодекса поведения в ЮКМ, который мог бы способствовать установлению мира и стабильности в регионе. Также ситуацию в Южно-Китайском море главы оборонных ведомств АСЕАН обсудили с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

Глава оборонного ведомства Малайзии Мохамад Сабу заявил журналистам после встречи, что там обсуждалась проблема ЮКМ, и АСЕАН вновь попросила все стороны соблюдать Кодекс поведения. По его словам, Вэй Фэнхэ заявил, что Китай готов работать с блоком в разрешении морского спора. Мохамад Сабу также выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг беженцев рохинджа из Мьянмы, заявив, что проблема перемещенных лиц может повлиять на безопасность в АСЕАН.

"Если нынешняя ситуация не будет урегулирована в судебном порядке, это приведет к бегству большего числа перемещенных лиц из Мьянмы, особенно рохинджа, в соседние страны, включая Малайзию", - уверен он.

Вместе с тем министр обороны Сингапура Н Эн Хэнь выразил обеспокоенность по поводу угрозы терроризма со стороны экстремистских групп, которые могли перебраться в регион с Ближнего Востока. В этой связи он призвал АСЕАН усилить антитеррористический потенциал для борьбы с угрозой.