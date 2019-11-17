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Times: парламент Британии не смог ответить на вопрос о вмешательстве РФ в политику страны

По данным издания, в документе, подготовка которого заняла полтора года, делается вывод, что подобное влияние могло быть оказано, однако оценить его размер не представляется возможным

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Авторы доклада о приписываемом России вмешательству в кампанию перед референдумом о выходе Великобритании из ЕС в 2016 году не смогли ответить на вопрос, могли ли такие действия со стороны Москвы повлиять на результаты голосования. Об этом сообщает в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на неопубликованный парламентский доклад о той угрозе, которую Россия якобы представляет для британской демократии.

В документе, подготовка которого заняла полтора года, делается вывод, что подобное влияние могло быть оказано, однако оценить его размер не представляется возможным, отмечается в статье. В докладе приводятся в пример статьи антиевропейской направленности, распространенные в преддверии референдума телеканалом RT и агентством Sputnik. В этой связи упоминаются прошлогодние утверждения комитета парламента по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, согласно которым статьи российских СМИ оказали в социальных сетях влияние на голосование по Brexit в четыре раза выше, чем официальные предвыборные кампании, агитировавшие за "развод" с Брюсселем. Позицию RT и Sputnik газета не приводит.

Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Великобритании, который в 2016 году был главным лицом кампании за Brexit, в пятницу заявил об отсутствии свидетельств вмешательства России в избирательные процессы в Соединенном Королевстве.

"Свидетельств этого нет", - сказал он в радиоэфире Би-би-си, пояснив, что ничего необычного в задержке с публикацией доклада нет, так как в отношении подобных документов существуют определенные процедуры, которые необходимо соблюдать.

В конце октября бывший генеральный прокурор Англии и Уэльса Доминик Грив обвинил правительство в том, что оно противодействует преданию гласности доклада. Он был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности, который возглавляет экс-генпрокурор, и направлен 17 октября на Даунинг-стрит. Грив обратил внимание на то, что обычно этот процесс занимает 10 дней.

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) не раз заявляла, что у нее нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Несмотря на это, упомянутый выше комитет по цифровым технологиям, культуре, средствам массовой информации и спорту, потребовал от американских соцсетей предоставить ответ по поводу того, вмешивалась ли РФ в проведение референдума о Brexit в 2016 году. Facebook заявил на это, что в общей сложности РФ в преддверии референдума о Brexit разместила рекламу на 97 центов, а технический директор Facebook Майк Шрепфер назвал эти расходы России "практически нулевыми".

Россия на все подобные обвинения последовательно заявляет, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.

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