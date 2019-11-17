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В Минздраве Сербии рассказали о состоянии Вучича

По словам главы ведомства, врачи "спасли жизнь" сербскому лидеру

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Доктора Военно-медицинской академии (ВМА) в Белграде "спасли жизнь" президенту Сербии Александару Вучичу, госпитализированному из-за проблем с сердцем. Об этом заявил в воскресенье агентству Танюг министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

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По словам министра, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам. Доктора оценили, что жизнь президента в опасности. Сотрудники ВМА срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

В настоящее время врачи предписывают президенту уменьшить нагрузку для полного восстановления.

Лончар поблагодарил медиков за их работу, подчеркнув их высокий профессионализм.

Ранее Вучич сообщил, что вернется к выполнению обязанностей в понедельник, 18 ноября.

Теги
СербияВучич, Александар
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