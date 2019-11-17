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Акции протеста в Иране

СМИ: интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности

Доступ к Сети не будет восстановлен на территории страны еще, как минимум, в течение ближайших суток

ТАСС, 17 ноября. Решение об отключении интернета в Иране было принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya, сообщил в воскресенье представитель иранского министерства связи.

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По его словам, "министерство отключило интернет по указу Высшего совета нацбезопасности Ирана". Представитель ведомства указал, что "для возвращения интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета [национальной безопасности] страны".

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин. По сообщениям, поступившим в воскресенье, интернет в Иране не работает и не будет восстановлен еще, как минимум, в течение ближайших суток.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
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