СМИ: интернет в Иране был отключен по указу Высшего совета нацбезопасности

ТАСС, 17 ноября. Решение об отключении интернета в Иране было принято по распоряжению Высшего совета национальной безопасности страны. Об этом, как передал телеканал Al Arabiya , сообщил в воскресенье представитель иранского министерства связи.

По его словам, "министерство отключило интернет по указу Высшего совета нацбезопасности Ирана". Представитель ведомства указал, что "для возвращения интернета к нормальной работе также нужна резолюция Высшего совета [национальной безопасности] страны".

По данным телеканала Al Arabiya и ряда других арабских СМИ, власти Ирана в субботу практически полностью отключили интернет в стране в связи с протестами, разразившимися в ряде городов из-за повышения цен на бензин. По сообщениям, поступившим в воскресенье, интернет в Иране не работает и не будет восстановлен еще, как минимум, в течение ближайших суток.