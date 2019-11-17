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Корбин надеется, что Трамп сможет выстроить серьезные отношения с Россией

Лидер лейбористов рассчитывает на снижение "напряженности на границе НАТО и РФ"

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп сможет выстроить серьезные отношения с Россией, нацеленные на снижение уровня напряженности между Москвой и НАТО. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала Би-би-си.

"Я надеюсь, что он [Трамп] сможет принести мир в Сирию и Турцию, я надеюсь, что он сможет оказать давление на турецкое правительство по поводу того, как оно относится к курдам на севере Сирии, - сказал Корбин. - И я надеюсь, что у него будут развитые и серьезные отношения с Россией, в рамках которых он будет задавать России вопросы по поводу соблюдения прав человека и ее поведения, но также построит отношения с целью снижения существующей напряженности на границе НАТО и России". Заявление политика стало ответом на вопрос ведущего, что бы он хотел сказать Трампу в преддверии саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Лондоне 3-4 декабря.

Как ранее сообщила пресс-служба Белого дома, на саммите НАТО Трамп намерен обсудить с лидерами государств, входящих в Североатлантический альянс, вопросы, касающиеся справедливого разделения расходов на коллективную оборону, а также подчеркнуть необходимость для стран - членов сохранять готовность к борьбе с терроризмом и угрозами, исходящими из киберпространства.

Теги
СШАВеликобританияРоссияКорбин, ДжеремиТрамп, Дональд
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