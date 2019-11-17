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Лукашенко считает, что возникающее напряжение с РФ является свойством братских отношений

У двух стран много "вопросов, которые надо было решить давно", отметил президент Белоруссии

МИНСК 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что у Минска бывают напряженные отношения с Россией, но они характерны только братским, дружественным странам. Об этом он заявил в воскресенье журналистам.

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"Поскольку у нас громадье вопросов, которые надо было решить давно, но мы не решили, создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная. Но эта напряженка характерна только братским, дружественным странам", - сказал он.

При этом Лукашенко заявил, что ему проще вести переговоры с Россией, чем с Западом. "С Россией мне легче вести переговоры, потому что мы один народ, мы говорим на одном языке, мы думаем одинаково, - отметил глава государства. - С россиянами мне всегда было комфортнее, мы с ними друзья. Конечно же, мы разные страны, у нас уже, наверное, есть и какие-то свои цели и задачи. Россия - большая страна, у нас их, может, поменьше, но также хватает".

Лукашенко обратил внимание на то, что за время потепления отношений с США, американцы не ставили вопрос о том, с кем Белоруссия. "Сейчас я встречался с американскими политиками высокопоставленными, я знаю их позицию. Они всегда начинают с этого: мы не ставим перед вами, господин президент, вопрос, с кем вы, с нами или с Россией", - отметил Лукашенко. По его словам, поэтому, "если в России кто-то озабочен, что американцы уже нас потащили на Запад, это чепуха полная". "Я не могу позволить, чтобы мы были отхожим двором ни у Европы, ни у Востока. Мы страна суверенная и независимая. И я именно так буду ставить эти вопросы и вести диалог", - сказал Лукашенко.

Языковой вопрос

Языковой вопрос решен в стране, где белорусский и русский языки являются государственными, раз и навсегда, отметил Лукашенко.

"Роль белорусского языка со временем обязательно будет возрастать. Она уже увеличивается. Но вопрос языка у нас решен раз и навсегда", - заявил он.

Глава государства напомнил, что соответствующее заявление он сделал и в Послании белорусскому народу и парламенту в апреле этого года. "Не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка - русский и белорусский. Не украинский, не российский, а русский, - сказал Лукашенко. - Вы понимаете - русский, в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими воевали. Это наше общее достояние".

По его словам, если кто-то хочет "потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияСШАРоссия
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