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Лукашенко считает, что РФ должна заплатить Белоруссии за охрану границы хотя бы 50% затрат

По словам белорусского лидера, в свое время он пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, и была совместной

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия должна компенсировать хотя бы половину затрат на охрану общей границы. Такое мнение он высказал в воскресенье журналистам.

"Я не стану называть эти цифры, чтобы потом меня в России опять, они, знаете, выбирают одно слово и начинают бомбить так, как им хочется", - заявил Лукашенко. При этом напомнил, что на этой неделе заслушивал отчет пограничного ведомства, и обсудил договор с Россией об охране госграницы. "Я, наоборот, сказал: давайте усилим этот договор, чтобы показать, что это серьезный проект. Нет, сказали, что Лукашенко хочет больше денег на границу, не надо больше, пока половину пусть отдадут того, что мы тратим", - заявил президент, отметив, что Минск много тратит на общую с РФ систему ПВО.

"От Черного моря до Балтики мы видим все. И у России на этом направлении ничего нет. Чтобы воссоздать им это, к примеру, если они захотят, под Смоленском, представьте, сколько надо денег, чтобы каждый день видеть, слышать, что происходит даже не в Беларуси, а через Беларусь в странах НАТО. Представьте, какие это траты", - сказал Лукашенко. Он отметил, что в свое время пошел на то, чтобы белорусская система ПВО работала и в интересах России, и была совместной. "Я на это пошел. Мы у них денег не просили. Но когда они начали считать деньги и нам выставлять счета на природный газ, прочее сырье, налоговый маневр провели и говорят, что мы нахлебники. Давайте будем считать, платить друг другу, если они хотят. Не мы в этом инициаторы", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, пять-семь лет назад белорусская сторона представила цифры своих затрат на совместные проекты. "Приходится так на так. Никто никому не должен. Я недавно властям России это все изложил в узком кругу и сказал: ладно, мы подождем, дело не в цифрах. Я не бухгалтер и не собираюсь это считать, но если надо - посчитаем. Это стоит недешево", - сказал президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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