Турция обвинила курдские формирования в освобождении более 800 боевиков ИГ в Сирии

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Турция обвинила в воскресенье курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) в освобождении более 800 боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии.

"Турция является единственным партнером НАТО и международной коалиции по борьбе с ИГ, которая вместе с ними воевала и нейтрализовала более 4000 членов ИГ в Ираке и Сирии. Рабочая партия Курдистана и "Силы народной самообороны" в свою очередь только лишь в Телль-Абъяде освободили более 800 заключенных из числа ИГ", - говорится в распространенном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

С момента начала операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии (9 октября) Анкара обвиняет курдские формирования в освобождении находящихся в местных тюрьмах боевиков ИГ. СНС же обвиняют Турцию в том, что экстремистам удается сбежать из заключения в результате попадания в тюрьмы снарядов.

Газета The New York Times в середине октября сообщала, что несколько сотен радикалов, воспользовавшись паникой и сумятицей в связи с турецкой операцией, совершили побег из центра временного содержания в Сирии. Около 700 членов семей боевиков ИГ также бежали из лагеря для временно перемещенных лиц на севере страны. В публикации перечислены тюрьмы и центры временного содержания в городах Айн-Иса, Кобани, Хасеке и Камышлы. Как уточняют источники газеты, там содержались около 11 тыс. человек, включая порядка 9 тыс. сирийцев и иракцев, а также приблизительно две тысячи заключенных родом из около 50 стран, власти которых отказались их репатриировать.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Государственное сирийское агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.