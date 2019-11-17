Тысячи человек приняли участие в Афинах в марше протеста к посольству США

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Тысячи человек приняли участие в воскресенье в традиционном марше протеста к посольству США в Греции в связи с 46-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками фашистской хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года.

Колонна представителей левых партий и движений, профсоюзов и студенческих союзов прошла по центральным улицам столицы от стен парламента на площади Синтагма (Конституции) до посольства США, которое было по периметру плотно окружено полицейскими автобусами и кордонами отрядов спецназа. Демонстранты ежегодно проводят марш к американскому посольству в Афинах в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годах. В этом году во главе группы представителей главной оппозиционной партии СИРИЗА, участвовавшей в марше, находился и экс-премьер Алексис Ципрас в окружении партийных работников.

Участвовавший в марше генеральный секретарь ЦК Компартии Греции Димитрис Куцумбас в связи с очередной годовщиной восстания заявил, что "сигналы, которые подало восстание в Политехническом институте, продолжают оставаться еще более своевременными, чем когда-либо, в борьбе с политикой, которая наносит раны греческому народу, с опасными планами НАТО, США, ЕС, которые ведут к военным столкновениям, а также в противодействии репрессивным действиям государства, которые подрывают права молодежи и трудовых слоев населения".

Вдоль маршрута колонны по улицам были расставлены пять тысяч полицейских, которые обеспечивали безопасность во время движения демонстрантов, многие из которых несли красные флаги и транспаранты с лозунгами за демократию и против фашизма. Марш прошел мирно, никаких инцидентов на данный момент не произошло. Во главе колонны, которая дошла до посольства США, пронесли греческий флаг восстания со следами крови погибших студентов и лежащими на нем красными гвоздиками. У посольства собравшиеся исполнили греческий гимн, после чего начали расходиться.

В центре Афин в связи с маршем предпринимаются повышенные меры безопасности - под охрану были взяты правительственные учреждения, парламент и посольство США, а также университеты, здание государственного радио и телевидения. В воздухе барражировал полицейский вертолет, спецслужбы использовали дроны для наблюдения за продвижением демонстрантов. На время марша перекрыт для движения транспорта ряд центральных улиц, закрыты три станции метро и внесены изменения в маршруты движения автобусов и троллейбусов.

Тем не менее, полицейские все еще опасаются беспорядков, которые ежегодно возникают вечером после марша в центральном районе Эксархия, превратившемся в базу для анархистов, совершающих вылазки против стражей порядка. Полицейские в последние часы предотвратили попытку анархистов проникнуть в ряд жилых зданий в Эксархии, задержаны шесть человек.

Антидиктаторское восстание

Ежегодно 17 ноября в стране вспоминают о героизме студенческой молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса (1919-1999) спустя шесть лет после захвата им власти в 1967 году. Не доверяя обещаниям хунты начать демократический процесс, учащиеся потребовали проведения свободных выборов в вузах и упразднения военных контролеров в университетах. Первые мирные выступления молодежи были подавлены полицией. Тогда студенты, забаррикадировавшись в Политехническом институте, отказались покинуть здание.

По приказу диктатора танки смяли 17 ноября ворота института, и туда ворвались солдаты и жандармы. Итог расправы с восставшими студентами был трагичным: 24 погибших, 128 тяжело раненых, более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.