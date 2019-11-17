СМИ: полиция в Гонконге задержала десятки протестующих студентов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в воскресенье вечером задержала десятки радикальных протестующих из числа студентов Политехнического университета. Об этом сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На территории вуза остаются сотни участников беспорядков, несмотря на требование полиции разойтись. Правоохранительные органы перекрыли прилегающие к кампусу улицы и блокируют все входы и выходы из университетского городка. Пока не ясно, будет ли штурм. Для переговоров со студенческими активистами прибыли семеро депутатов Законодательного совета от продемократической оппозиции.

Вместе с тем органы правопорядка дали понять, что зачинщикам протестов впервые могут быть инкриминированы обвинения в участии в массовых беспорядках, а это гораздо более серьезная уголовная статья, чем просто вовлечение в незаконные собрания. Протестующие, облаченные в маски, защитные каски и противогазы, забрасывали полицейских кирпичами, бутылками с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Одному офицеру стрела вонзилась в ногу.

Беспорядки не обошлись без многочисленных поджогов. Радикалы подожгли полицейский фургон и пешеходный мост возле въезда в автомобильный туннель "Кросс-харбор" под проливом Виктория. Этот самый оживленный из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города, остается блокированным, несмотря на попытки расчистить его от баррикад и мусора.

В настоящее время полицейские продолжают операции по разгону протестующих, не только возле университета, но и в целом ряде других районов в материковой части города, где отмечены вылазки радикалов. Для этих целей активно применяется слезоточивый газ и спецгрузовики с водометами.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления.