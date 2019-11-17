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Начало процедуры импичмента Трампа

Пелоси заявила, что Трамп при желании может выступить в Конгрессе по делу об импичменте

Спикер Палаты представителей не смогла дать ответа на вопрос, успеют ли законодатели завершить процедуру импичмента до конца 2019 года

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп при желании может выступить перед законодателями и представить свои доводы относительно расследования, проводимого Палатой представителей Конгресса в рамках процедуры импичмента. Об этом спикер нижней палаты американского законодательного органа Нэнси Пелоси заявила в интервью телекомпании CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

"Президент мог бы прийти и поговорить с комитетом, рассказать всю правду, которую он хочет, если он хочет <...> Или он может сделать это в письменной форме. У него есть все возможности изложить свои доводы", - сказала она.

При этом Пелоси не смогла дать ответа на вопрос, успеют ли законодатели в Палате представителей завершить процедуру импичмента до конца года. "Понятия не имею <...> Разумеется, у нас запланированы открытые слушания на следующей неделе, но я не знаю, есть ли что-то кроме этого", - сказала она.

Спикер также выразила мнение, что то, что сделал Трамп, "гораздо хуже того, что сделал [37-й президент США] Ричард Никсон", в отношении которого также инициировалась процедура импичмента, однако он подал в отставку еще до начала слушаний. "В свое время Ричард Никсон заботился о стране в достаточной мере, чтобы признать, что он не может продолжать [оставаться президентом США]", - пояснила спикер.

Поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера стала состоявшаяся в июле вторая телефонная беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить собеседника начать разбирательство по поводу деятельности Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена - на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, нынешний хозяин Белого дома, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в стремлении переизбраться на второй срок.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдЗеленский, Владимир АлександровичНачало процедуры импичмента Трампа
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