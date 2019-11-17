Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Протестующие в Тбилиси у парламента забаррикадировались мешками мусора и песка

Лидер партии "Новая Грузия", экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе объяснил, что мусор принесен к парламенту отчасти для того, чтобы показать, "в каком положении находится город"

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Часть участников многотысячной акции протеста в Тбилиси за внеочередные выборы в парламент по пропорциональной системе в воскресенье возвела баррикады из мешков мусора и песка у заднего входа в законодательный орган на улицах 9 апреля и Чичинадзе. Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести [Кахе] Каладзе (мэр Тбилиси - прим. ТАСС). Пусть он вывезет этот мусор из города. Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении находится город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города", - сказал журналистам лидер партии "Новая Грузия", экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.

Вашадзе также утверждает, что часть мешков нужна им для укрепления палаток, которые они разбили у всех входов в парламент с целью пикетирования, а остальные мешки используют в качестве мест для сидения. Принести мешки, набитые песком, - идея лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" Гиги Угулавы и Гиги Бокерии. Они заявили сотрудникам полиции, которые изначально не давали им проносить мешки, что их используют лишь для укрепления палаток.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
Грузия
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес опасается, что кризис в Боливии может привести к гражданской войне
Экс-президент страны призвал соотечественников не допустить такого рода конфликта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС