Протестующие в Тбилиси у парламента забаррикадировались мешками мусора и песка

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Часть участников многотысячной акции протеста в Тбилиси за внеочередные выборы в парламент по пропорциональной системе в воскресенье возвела баррикады из мешков мусора и песка у заднего входа в законодательный орган на улицах 9 апреля и Чичинадзе. Об этом сообщила грузинская телекомпания Imedi.

"Это мусор, который мы нашли у парламента. Этот мусор надо принести [Кахе] Каладзе (мэр Тбилиси - прим. ТАСС). Пусть он вывезет этот мусор из города. Это принесли сюда для того, чтобы показать, в каком положении находится город. Это такой план действий для победы ненасильственным, мирным путем. Это строительный мусор, оставленный в центре города", - сказал журналистам лидер партии "Новая Грузия", экс-замминистра юстиции Грузии Георгий Вашадзе.

Вашадзе также утверждает, что часть мешков нужна им для укрепления палаток, которые они разбили у всех входов в парламент с целью пикетирования, а остальные мешки используют в качестве мест для сидения. Принести мешки, набитые песком, - идея лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия - Движение за свободу" Гиги Угулавы и Гиги Бокерии. Они заявили сотрудникам полиции, которые изначально не давали им проносить мешки, что их используют лишь для укрепления палаток.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками, разбили там же палатки и собираются ночевать. Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию Грузии, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Проведение парламентских выборов по пропорциональной системе было одним из требований участников акций протеста, которые в течение трех месяцев устраивали манифестации у здания парламента. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.