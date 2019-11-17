Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Двое полицейских получили ранения в результате столкновения с демонстрантами в Польше

Собравшиеся устроили акцию протеста после того, как полицейский застрелил 21-летнего мужчину, попытавшегося скрыться во время проверки документов

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в воскресенье у полицейского участка в польском Конине (Великопольское воеводство) завершилась столкновениями с полицейскими. Как сообщила радиостанция RMF, двое сотрудников полиции получили ранения, четыре человека задержаны.

Собравшиеся у полицейского участка устроили акцию протеста после того, как в четверг полицейский застрелил 21-летнего мужчину, попытавшегося скрыться во время проверки документов. Демонстранты выражали свое недовольство несколько десятков минут, обвиняя сотрудников полиции в убийстве.

Когда полицейские решили прервать акцию, в их сторону полетели камни и бутылки. "Двое полицейских получили ранения. Их жизни вне опасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь конинской полиции Марчин Янковский.

Теги
Польша
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Боливии
Моралес опасается, что кризис в Боливии может привести к гражданской войне
Экс-президент страны призвал соотечественников не допустить такого рода конфликта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС