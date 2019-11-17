Двое полицейских получили ранения в результате столкновения с демонстрантами в Польше

ВАРШАВА, 17 ноября. /ТАСС/. Акция протеста в воскресенье у полицейского участка в польском Конине (Великопольское воеводство) завершилась столкновениями с полицейскими. Как сообщила радиостанция RMF, двое сотрудников полиции получили ранения, четыре человека задержаны.

Собравшиеся у полицейского участка устроили акцию протеста после того, как в четверг полицейский застрелил 21-летнего мужчину, попытавшегося скрыться во время проверки документов. Демонстранты выражали свое недовольство несколько десятков минут, обвиняя сотрудников полиции в убийстве.

Когда полицейские решили прервать акцию, в их сторону полетели камни и бутылки. "Двое полицейских получили ранения. Их жизни вне опасности", - сообщил журналистам пресс-секретарь конинской полиции Марчин Янковский.