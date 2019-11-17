Белый дом выступил в поддержку протестующих в Иране

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выражают поддержку участникам акций протеста в Иране и осуждают действия местных властей в их отношении. Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

"Соединенные Штаты поддерживают иранский народ в его мирных протестах против режима. Мы осуждаем применение смертоносной силы и жесткие ограничения [доступа к способам] связи, применяемые в отношении демонстрантов", - говорится в документе.

"Тегеран фанатично преследовал свои ядерную и ракетную программы, поддерживал терроризм, превращая гордую страну в еще одну поучительную историю о том, что случается, когда правящий класс бросает свой народ и отправляется в крестовый поход за личной властью и обогащением", - продолжила Гришэм.

В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $ 0,2) за 1 л. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла - 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 л. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции.

По данным агентства Fars, в минувшие два дня в акциях протеста в Иране приняли участие почти 87,5 тыс. человек. С начала манифестаций в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций. Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки. По данным агентства, за минувшие два дня в стране в ходе демонстраций были сожжены или разграблены около 100 представительств местных финансовых учреждений, не менее полусотни торговых точек.