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Президент Сербии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Александр Вучич отметил, что для него будет большой честью присутствовать на праздновании

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом он заявил в интервью газете "Известия", отрывок которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

"Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд", - пояснил Вучич. "Мы вместе победили, вместе должны и праздновать", - подчеркнул сербский лидер.

Ранее стало известно, что почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Министр обороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что участие сербских военных в параде будет огромной честью для страны.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияСербияВучич, Александар
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