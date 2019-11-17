Президент Сербии приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александр Вучич приедет с визитом в Москву на празднование 75-летия Победы. Об этом он заявил в интервью газете "Известия", отрывок которого опубликован в воскресенье на сайте издания.

"Это большой праздник для нас. И присутствовать на этом событии будет большой честью для меня. Да, конечно, я собираюсь и уже подтвердил свой приезд", - пояснил Вучич. "Мы вместе победили, вместе должны и праздновать", - подчеркнул сербский лидер.

Ранее стало известно, что почетная рота сербской президентской гвардии примет участие в Параде Победы на Красной площади 9 мая. Министр обороны Сербии Александар Вулин в ходе встречи в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, что участие сербских военных в параде будет огромной честью для страны.