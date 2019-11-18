Лидер венесуэльской оппозиции исключил возможность возобновления диалога с Мадуро

КАРАКАС, 18 ноября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что исключает возможность возобновления мирных переговоров с президентом Боливарианской Республики Николасом Мадуро. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье во время пресс-конференции в Каракасе.

"Прошло три месяца с момента смерти переговорного процесса. Они [администрация Мадуро] его убили", - заявил Гуайдо, чьи слова приводит газета El Nacional.

Оппозиционер отметил, что Венесуэла выбрала "протесты и исполнение гражданского долга".

В мае в Осло прошло несколько раундов непрямых переговоров между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые были организованы при посредничестве Норвегии. Последний этап диалога начался 8 июля на Барбадосе, но был приостановлен в августе правительством, которое объяснило свое решение "опасной и грубой агрессией" со стороны властей США, имея в виду очередные санкции Вашингтона.

15 сентября правительство Венесуэлы и ряд представителей оппозиции договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира - постоянного органа, в рамках которого политические противники будут вести переговоры по широкому кругу вопросов. После этого президент Николас Мадуро заявил, что власти республики готовы в любой момент возобновить переговоры при посредничестве Норвегии.