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СМИ: головная подлодка ВМС Бразилии типа Scorpene продолжит ходовые испытания

Сдача Riachuelo в эксплуатацию намечена на октябрь 2020 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 ноября. /ТАСС/. ВМС Бразилии приступят к новому этапу ходовых испытаний головной дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) Riachuelo S-BR (бортовой номер S40, тип Scorpene) 21 ноября. Об этом сообщило в воскресенье издание Poder Naval.

Как уточняется, испытания пройдут на юге штата Рио-де-Жанейро, в заливе Сепетиба, неподалеку от верфей в Итагуаи, где строилась ДЭПЛ, и будут заключаться в погружении без хода, в результате чего будет проверена герметичность и стабильность судна в подводном положении. Ранее планировалось приступить к этим тестам в августе.

Сдача судна в эксплуатацию намечена на октябрь 2020 года. Перед этим, по информации ВМС, подлодкой будут проведены пробные пуски тяжелых торпед F21 и макетов противокорабельных крылатых ракет Exocet SM39. Одной из будущих задач экипажа Riachuelo станет участие в разработке новой доктрины применения оружия, пояснял ранее в беседе с ТАСС командир судна, капитан 2-го ранга Эдсон ди Вали Фрейтас.

Scorpene - тип французских подводных лодок, поставляемых на экспорт. Длина субмарины - 70 м, ширина - 6,2 м, водоизмещение - 2000 тонн. Субмарина, экипаж которой насчитывает 31 человека, способна находиться в автономном плавании до 50 суток, скорость в подводном положении достигает 20 узлов.

В соответствии с соглашением о военном сотрудничестве, подписанным Бразилией и Францией в 2008 году, всего на вооружение бразильских ВМС поступят четыре ДЭПЛ и одна атомная субмарина. На программу обновления подводного флота крупнейшей латиноамериканской страны до 2029 года предполагается потратить 35,5 млрд реалов (около $9,3 млрд).

Теги
Бразилия
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