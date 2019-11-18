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СМИ: замглавы МИД КНДР отправилась с визитом в Россию

Цель поездки Цой Сон Хи не сообщается

ТОКИО, 18 ноября. /ТАСС/. Первый замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в понедельник отправилась с визитом в Россию. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

По его сведениям, утром она вылетела на самолете из Пхеньяна, после чего совершила пересадку в Пекине. Цель ее поездки не сообщается. Агентство предполагает, что замминистра намерена провести обмен мнениями с российской стороной по ситуации на Корейском полуострове и переговорам с США о денуклеаризации.

Консультации между США и КНДР по проблеме денуклеаризации буксуют с февраля этого года после безрезультатного завершения ханойского саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Два лидера затем встретились в июне в Пханмунджоме и договорились о перезапуске диалога, но этого до сих пор не произошло.

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