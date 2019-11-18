СМИ: суд Гонконга признал запрет на ношение масок неконституционным

ТАСС, 18 ноября. Верховный суд Гонконга в понедельник признал противоречащим конституции запрет на ношение масок во время митингов. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Группа из 25 пан-демократов обжаловала специальный закон о мерах при чрезвычайном положении, который был разработан еще в английские колониальные времена в 1922 году. Он наделяет главу администрации Гонконга полномочиями принимать любые меры по своему усмотрению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, представляющих угрозу обществу. В рамках этого закона и был введен запрет на ношение масок. Несогласные с ним депутаты заявили, что запрет ограничивает фундаментальные права человека и распространяется не только на демонстрантов. Суд постановил, что закон о мерах о чрезвычайном положении является "несовместимым с Основным законом (конституция)" этого специального административного района Китая.

Власти Гонконга ввели запрет на ношение масок во время демонстраций и публичных мероприятий 4 октября. Нововведение было призвано снизить накал общественных беспорядков в мегаполисе.

В начале лета в Гонконге произошли массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.