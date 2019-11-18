Пушилин назвал политику Киева по Донбассу разрушительной

ДОНЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Получивший широкую огласку на Украине "план депортации народа Донбасса", разработанный в команде президента Украины Владимира Зеленского, не стал неожиданностью для руководства Донецкой народной республики (ДНР), Донецк выбрал стратегию дальнейших шагов, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Как сообщает Донецкое агентство новостей, ранее в интернете было обнародовано письмо секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, адресованное руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Согласно изложенному в документе плану, большинство жителей Донбасса не являются "проукраинскими" и должны быть привлечены к административной и уголовной ответственности, а также переселены в РФ или центральные и западные области Украины.

"В этом "плане" ничего принципиально нового мы не узнали. Киевские власти давно живут надеждами избавиться от нас. Подтверждает это развязанная Украиной война, направленная на уничтожение мирного населения Донбасса и разрушение социально значимых объектов инфраструктуры. Не способствует благоприятным условиям жизни наших граждан и введенная киевскими властями экономическая блокада. Теперь же в их больном воображении родился план по депортации народа Донбасса", - говорится в заявлении Пушилина.

Он констатировал, что только жители ДНР могут решать, "как и где им жить, с кем дружить, на каком языке разговаривать".

"Мы выбрали дорогу домой, в Российскую Федерацию. Республика планомерно движется к своей заветной цели, шаг за шагом наращивая и укрепляя интеграционные процессы с Россией. В то время как все действия официального Киева носили и продолжают носить исключительно разрушительный для нас характер", - подчеркнул Пушилин.