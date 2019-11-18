ЦИК: представители партий заняли 21 из 110 мест в парламенте Белоруссии

"Среди избранных депутатов 21 человек - члены политических партий", - отметил глава белорусского ЦИК.

По данным Ермошиной, в этом списке лидируют представители компартии Белоруссии - 11 человек. Республиканская партия труда и справедливости будет представлена в парламенте 6 депутатами, Белорусская патриотическая партия - 2, по одному депутату представлены Аграрной партией и Либерально-демократической партией, сообщила Ермошина. Она уточнила, что по сравнению с парламентскими выборами 2016 года число депутатов-партийцев увеличилось на 5 человек.

Глава ЦИК проинформировала, что в новый состав парламента переизбралось 30 депутатов действующей Палаты представителей. Кроме того, по ее словам, в избранном парламенте будут работать 44 женщины, или 40% от общего числа депутатов. "Мы двигаемся к европейскому гендерному требованию", - сказала глава ЦИК Белоруссии.

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии состоялись в воскресенье во всех округах, таким образом, избраны все 110 депутатов законодательного органа. На место в парламенте претендовали 513 кандидатов из 560 первоначально зарегистрированных. Явка избирателей на выборах составила 77,22%, превысив на 3% явку парламентской кампании 2016 года. Никто из представителей оппозиции в новый состав парламента не прошел.