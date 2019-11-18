Луценко: антикоррупционное бюро Украины передавало посольству США информацию о Burisma

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) передавали американскому дипломатическому представительству на Украине информацию о ряде уголовных дел, в том числе и относительно газовой компании Burisma, членом правления которой являлся сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер. Об этом сообщил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"В рамках официального дела СБУ [Служба безопасности Украины], согласно предоставленному украинским судом решению, мы установили, что работники НАБУ официально "сливают" процессуальную документацию в американское посольство. Они передают им подозрения (обвинения - прим. ТАСС), информацию о следственных действиях, справки об уголовных делах, включая Burisma", - сообщил Луценко в интервью изданию "Украинская правда" опубликованному в понедельник.

В целом Луценко признал, что на тот момент посол США на Украине Мари Йованович "пыталась контролировать правоохранительную систему Украины". Он уточнил, что американское диппредставительство "хотело контролировать ГПУ [Генеральная прокуратура Украины] так же, как оно контролировало деятельность НАБУ".

Скандал в США вокруг Украины

В США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами Трампа - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании. Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

В скандале неоднозначное место занимает Йованович, которая была снята с должности посла минувшей весной. Трамп открыто заявлял о ее непрофессионализме и подвергал критике ее деятельность на Украине. Йованович же обвинила Трампа в давлении на нее и попытках ее устрашения. Однако она отмечала, что никогда не пыталась подрывать позиции Трампа и не помогала его политическим противникам в период предвыборной кампании.