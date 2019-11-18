Полиция Гонконга задержала за выходные более 150 участников беспорядков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга за минувшие выходные задержали более 150 участников уличных беспорядков. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции официальный представитель полиции, старший суперинтендант Квок Ка-чуен.

"В выходные были задержаны 154 человека, включая 103 мужчин и 51 женщину в возрасте от 13 до 54 лет. Они обвиняются в незаконных собраниях, участии в массовых беспорядках, владении оружием, поджогах и вандализме", - отметил офицер. Он выразил озабоченность ситуацией в Политехническом университете, территория которого, по его словам, превратилась в "оружейную фабрику и пристанище для экстремистов".

За последние сутки забаррикадировавшиеся в кампусе радикалы из числа студентов кидали в стражей порядка кирпичи, бутылки с зажигательной смесью, обстреливали их из самодельных катапульт и луков. Один из офицеров полиции был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой. По словам суперинтенданта, из лаборатории в университете были украдены токсичные и взрывоопасные химикаты.

Квок Ка-чуен отметил, что полиция неоднократно призывала протестующих покинуть территорию вуза, но те проигнорировали эти требования и спровоцировали эскалацию насилия. Офицер предупредил, что этим лицам могут инкриминировать участие в массовых беспорядках. Это гораздо более серьезная уголовная статья, чем просто вовлечение в незаконные собрания. Также в числе задержанных оказались демонстранты, которые пытались выдавать себя за журналистов и волонтеров-медиков.

В общей сложности за пять с лишним месяцев протестов полиция арестовала 4491 участника уличных беспорядков, уточнили на пресс-конференции.