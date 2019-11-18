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Политический кризис в Боливии

Власти Испании осудили эскалацию насилия в Боливии

Законное право на протест всегда должно осуществляться мирным путем, подчеркнули в Мадриде

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Правительство Испании решительно осуждает эскалацию насилия в Боливии. Об этом говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе МИД королевства.

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"Правительство Испании решительно осуждает эскалацию насилия в Боливии, что привело к 23 погибших и сотням пострадавших до настоящего времени, - отмечается в документе. - Работы по обеспечению общественного порядка, осуществляемые полицией и Вооруженными силами, должны осуществляться в соответствии с законами Боливии и международным правом".

"Испания поддерживает незамедлительное начало независимого расследования случаев смерти в столкновениях в Кочабамбе, - добавили в МИД. - Правительство Испании вновь указывает на то, что законное право на протест всегда должно осуществляться мирным путем". В Мадриде также призвали к скорейшему проведению новых выборов.

По данным Межамериканской комиссии по правам человека, с начала политического кризиса в Боливии погибли не менее 23 человек, 715 пострадали. Только 15 и 16 ноября "в результате применения силы полицией и военными погибли девять человек, 122 пострадали", сообщили правозащитники в своем Twitter. У города Кочабамба 15 ноября произошли столкновения между силовиками и сторонниками бывшего главы государства, почти 170 человек были задержаны.

Теги
БоливияИспанияПолитический кризис в Боливии
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