Глава МИД ФРГ посетит линию соприкосновения в Донбассе

БЕРЛИН, 18 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас отправится в понедельник в Харьков и оттуда на линию соприкосновения на востоке Украины. Об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель МИД Германии Кристофер Бургер.

"Завтра министр Маас отправится дальше - в Киев, чтобы провести там политические переговоры с президентом [Украины Владимиром] Зеленским, премьер-министром [Алексеем] Гончаруком, главой МИД [Вадимом] Пристайко", - сказал Бургер.

"Речь идет о том, какие новые конкретные шаги можно достигнуть на саммите "нормандской четверки", - отметил он. По словам представителя МИД, "цель саммита в нормандском формате - продвинуться вперед в реализации минских соглашений" с целью улучшения ситуации на востоке Украины. "Поездка министра [на Украину] преследует цель на месте узнать о том, что было достигнуто за последние недели", а также остановиться на темах, на которых в особенной мере сейчас нужно сосредоточить внимание, заметил Бургер.