КСИР обещает вмешаться в случае угрозы безопасности и стабильности в Иране

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (элитные силы ВС Ирана, КСИР) пообещал принять решительные меры и вмешаться в случае продолжения нестабильности в стране. Об этом говорится в распространенном в понедельник официальном заявлении пресс-службы организации.

"В случае продолжения любого рода угроз безопасности и действий по нарушению стабильности, будет дан решительный ответ", - цитирует заявление КСИР агентство ISNA.

КСИР подчеркнул "важность сохранения единства всех ветвей власти перед лицом общей угрозы". Корпус указал, что он обладает правом вмешательства во внутренние дела в стране при наличии угроз нацбезопасности и дестабилизации обстановки внутри государства.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза - с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, в ходе беспорядков погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.