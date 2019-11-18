Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порошенко заявил о "российском следе" в намерении снять с него неприкосновенность

Петру Порошенко пытаются помешать провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе, отметили в пресс-службе экс-президента
Петр Порошенко AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Петр Порошенко
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пятый президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко назвал российским заказом очередное обвинение в свой адрес и действия Государственного бюро расследований (ГБР) по снятию с него неприкосновенности. Об этом заявили в пресс-службе экс-президента Петра Порошенко.

"Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича [Андреем] Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)", - говорится в сообщении.

Госбюро расследований в понедельник сообщило о передаче в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проектов о предъявлении обвинений Порошенко, а также о привлечении его к уголовной ответственности.

Документы направлены в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте-мае этого года. Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял о наличии уголовных дел, по которым Порошенко может проходить как обвиняемый. По его словам, это дела, которые "связаны со злоупотреблением властью и служебным положением". Глава ГБР Роман Труба сообщал, что Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр Алексеевич
Реклама на ТАСС
В ОБСЕ заявили, что выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС