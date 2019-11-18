Порошенко заявил о "российском следе" в намерении снять с него неприкосновенность

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Пятый президент Украины и депутат Верховной рады Петр Порошенко назвал российским заказом очередное обвинение в свой адрес и действия Государственного бюро расследований (ГБР) по снятию с него неприкосновенности. Об этом заявили в пресс-службе экс-президента Петра Порошенко.

"Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича [Андреем] Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента, а также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)", - говорится в сообщении.

Госбюро расследований в понедельник сообщило о передаче в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) проектов о предъявлении обвинений Порошенко, а также о привлечении его к уголовной ответственности.

Документы направлены в рамках досудебного расследования уголовного дела о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения в Высший совет правосудия в марте-мае этого года. Речь идет о правонарушениях по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Злоупотребление властью или служебным положением". Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на срок до 8 лет.

Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявлял о наличии уголовных дел, по которым Порошенко может проходить как обвиняемый. По его словам, это дела, которые "связаны со злоупотреблением властью и служебным положением". Глава ГБР Роман Труба сообщал, что Госбюро открыло 13 дел, в которых фигурирует Порошенко. Они находятся на разных стадиях расследования, ни в одном из них Порошенко не фигурирует как подозреваемый.