В Латвии собрали более 20 тыс. подписей за роспуск Сейма

РИГА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. граждан Латвии поддержали за три дня инициативу о досрочном роспуске Сейма (парламента) страны. Об этом сообщил в понедельник портал Mixnews.lv. По его информации, более 20 тыс. голосов в поддержку инициативы роспуска Сейма было собрано к полудню воскресенья, 17 ноября. Сбор подписей был начат в пятницу, 15 ноября.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма (парламента) - организации "Власть народу Латвии" и Centra partija ("Центра партия"). Сбор подписей продлится по 14 ноября 2020 года. В течение этого срока необходимо собрать и подать в ЦИК не менее 154 865 подписей избирателей, чтобы провести референдум о роспуске Сейма.

На прошлой неделе Сейм утвердил в окончательном, третьем чтении бюджет на 2020 год. Голосование за главный финансовый документ страны прошло в условиях бойкота оппозиции, которая покинула зал заседания перед началом голосования. В итоге бюджет поддержали 57 из 58 зарегистрировавшихся для голосования депутатов 100-местного парламента.

Вместе с началом рассмотрения бюджета медицинские работники Латвии начали символическую акцию протеста "Приспусти флаг, зажги свечу", благодаря которой они хотят привлечь внимание общественности к вопросу недостаточного финансирования отрасли здравоохранения. Если парламент не прислушается к требованиям медиков, они пообещали начать сбор подписей за роспуск парламента. Почти 5 тыс. медработников со всей Латвии приняли участие в акции протеста против недостаточного финансирования отрасли и перегрузки на работе 8 ноября возле здания Сейма Латвии в Риге. Ранее Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода напомнил, что, согласно принятому в прошлом году закону о финансировании здравоохранения, уже в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь отметки 4% ВВП, тогда как, в соответствии с бюджетными рамками на 2020-2022 годы, в 2022 году расходы на медицину должны составить лишь €1,2 млрд (или 3,3% ВВП). Депутаты латвийского парламента заявили, что принятый закон был ошибкой.