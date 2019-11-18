Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Латвии собрали более 20 тыс. подписей за роспуск Сейма

Инициативная группа намерена работать до 14 ноября 2020 года

РИГА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 20 тыс. граждан Латвии поддержали за три дня инициативу о досрочном роспуске Сейма (парламента) страны. Об этом сообщил в понедельник портал Mixnews.lv. По его информации, более 20 тыс. голосов в поддержку инициативы роспуска Сейма было собрано к полудню воскресенья, 17 ноября. Сбор подписей был начат в пятницу, 15 ноября.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Латвии зарегистрировала две инициативные группы для сбора подписей за проведение референдума о роспуске Сейма (парламента) - организации "Власть народу Латвии" и Centra partija ("Центра партия"). Сбор подписей продлится по 14 ноября 2020 года. В течение этого срока необходимо собрать и подать в ЦИК не менее 154 865 подписей избирателей, чтобы провести референдум о роспуске Сейма.

На прошлой неделе Сейм утвердил в окончательном, третьем чтении бюджет на 2020 год. Голосование за главный финансовый документ страны прошло в условиях бойкота оппозиции, которая покинула зал заседания перед началом голосования. В итоге бюджет поддержали 57 из 58 зарегистрировавшихся для голосования депутатов 100-местного парламента.

Вместе с началом рассмотрения бюджета медицинские работники Латвии начали символическую акцию протеста "Приспусти флаг, зажги свечу", благодаря которой они хотят привлечь внимание общественности к вопросу недостаточного финансирования отрасли здравоохранения. Если парламент не прислушается к требованиям медиков, они пообещали начать сбор подписей за роспуск парламента. Почти 5 тыс. медработников со всей Латвии приняли участие в акции протеста против недостаточного финансирования отрасли и перегрузки на работе 8 ноября возле здания Сейма Латвии в Риге. Ранее Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода напомнил, что, согласно принятому в прошлом году закону о финансировании здравоохранения, уже в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь отметки 4% ВВП, тогда как, в соответствии с бюджетными рамками на 2020-2022 годы, в 2022 году расходы на медицину должны составить лишь €1,2 млрд (или 3,3% ВВП). Депутаты латвийского парламента заявили, что принятый закон был ошибкой.

Теги
Латвия
Реклама на ТАСС
В ОБСЕ заявили, что выборы в парламент Белоруссии не соответствовали стандартам демократии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС