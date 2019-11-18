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Опрос: большинство граждан Литвы недовольны качеством демократии в стране

Скептические оценки вынесли, в частности, жители села и респонденты с малым семейным доходом

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Уровень демократии в Литве не отвечает общественно-политическим потребностям граждан страны. Такого мнения придерживается большая часть участников опроса общественного мнения, проведенного по заказу информационного агентства ELTA, которое в понедельник обнародовало его итоги.

"Скептически действие демократии в стране оценивают 49% жителей. Удовлетворены качеством демократических процессов 41% респондентов", - отмечается в сообщении.

Как показал анализ поступивших ответов, среди оптимистов преобладают женщины и молодежь в возрасте до 30 лет, респонденты с высшим образованием, руководители, специалисты и служащие, учащаяся молодежь, занятые в государственном секторе, люди правых политических взглядов. Скептические оценки уровню демократии вынесли мужчины, респонденты старше 50 лет, жители села, респонденты с малым (до €700) ежемесячным семейным доходом, пенсионеры, безработные, домохозяйки, представители русского и польского нацменьшинств.

Теги
Литва
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