Опрос: большинство граждан Литвы недовольны качеством демократии в стране

ВИЛЬНЮС, 18 ноября. /ТАСС/. Уровень демократии в Литве не отвечает общественно-политическим потребностям граждан страны. Такого мнения придерживается большая часть участников опроса общественного мнения, проведенного по заказу информационного агентства ELTA, которое в понедельник обнародовало его итоги.

"Скептически действие демократии в стране оценивают 49% жителей. Удовлетворены качеством демократических процессов 41% респондентов", - отмечается в сообщении.

Как показал анализ поступивших ответов, среди оптимистов преобладают женщины и молодежь в возрасте до 30 лет, респонденты с высшим образованием, руководители, специалисты и служащие, учащаяся молодежь, занятые в государственном секторе, люди правых политических взглядов. Скептические оценки уровню демократии вынесли мужчины, респонденты старше 50 лет, жители села, респонденты с малым (до €700) ежемесячным семейным доходом, пенсионеры, безработные, домохозяйки, представители русского и польского нацменьшинств.