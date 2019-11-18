Украинская прокуратура ходатайствует об аресте лидера Радикальной партии Олега Ляшко

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Украинская прокуратура направила в суд ходатайство о помещении под стражу лидера Радикальной партии, бывшего депутата Олега Ляшко в качестве меры пресечения на время расследования выдвинутых против него обвинений в нападении на главу комитета Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Украины, размещенном в понедельник на ее сайте.

"В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает Генпрокуратура. В заявлении не упоминается имя Ляшко, однако из контекста ясно, что имеется в виду именно лидер украинских радикалов.

В понедельник, 18 ноября, заместитель руководителя Бориспольской прокуратуры Киевской области предъявил Ляшко обвинение по ч. 2 ст. 346 УК ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля"). По версии следствия, обвиняемый 9 ноября 2019 года в помещении международного аэропорта Борисполь нанес телесные повреждения Герусу. Прокуратура отмечает, что эти действия караются лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Как ранее сообщил Герус в Facebook, Ляшко прибыл в аэропорт, чтобы лично высказать ему претензии относительно импорта электроэнергии из РФ. После потасовки глава комитета Рады опубликовал фотографию, на которой он изображен с разорванной рубашкой. Герус заявил, что Ляшко защищает интересы богатейшего бизнесмена Украины Рината Ахметова, который владеет крупнейшей энергетической компанией в стране.

В сентябре Верховная рада внесла поправки в законодательство, фактически разрешив импорт электроэнергии из Белоруссии и РФ на договорной основе. Поправки были приняты с подачи Геруса.