Суд подтвердил закрытие дела в Испании против украинского бизнесмена Фирташа

МАДРИД, 18 ноября. /ТАСС/. Следственный суд Барселоны решил закрыть дело в отношении примерно двух десятков человек, которые могли быть связаны с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности. Данную информацию в понедельник корр. ТАСС подтвердили в Высшем суде Каталонии.

"Подтверждаем, что дело временно закрыли", - отметили в инстанции. Там пояснили, что в случае появления новых сведений оно может быть открыто вновь.

Как сообщала газета El Espanol, суд Барселоны решил закрыть дело, поскольку, "из того, что было разъяснено до сих пор, вытекают лишь подозрения, но нет никаких рациональных доказательств преступной [деятельности] кого-либо из подозреваемых". По этому делу также проходил украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ. По данным агентства Europa Press, испанская прокуратура уже обжаловала данное решение.

Судебные власти пиренейского королевства ранее добивались экстрадиции Фирташа из Австрии. Однако во второй половине 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче предпринимателя.

Фирташ находится в Вене с 2014 года и не может покинуть Австрию из-за судебных процессов. В 2017 году Высший земельный суд Вены одобрил его выдачу США, но в августе того же года защита бизнесмена обжаловала это решение в Верховном суде. Адвокаты отмечали, что в США их подзащитного может ожидать непропорционально суровое наказание, а также политически мотивированный вердикт. В настоящее время Фирташ находится на свободе под залог в €125 млн.

Летом текущего года власти Австрии разрешили экстрадировать Фирташа в США, однако процесс выдачи олигарха был отложен из-за апелляции его адвокатов. Минюст США в 2014 году заявил, что американские власти обвиняют предпринимателя в причастности к даче взяток индийским чиновникам в сумме около $18,5 млн с целью получения прав на добычу полезных ископаемых в Индии, в том числе титановой руды. Часть изделий из этого металла, по утверждению властей США, была предназначена для некоей американской компании. По одной из версий, речь идет о компании Boeing.