СМИ: в иранском Йезде предотвращено покушение на местного представителя Хаменеи

ТЕГЕРАН, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники иранских сил безопасности предотвратили покушение на представителя руководителя и духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, имама соборной мечети города Йезд Мохаммада Резу Насери Йазди. Об этом сообщило в понедельник агентство IRNA.

Покушение было организовано в ночь на понедельник. Отмечается, что нападавшие были вооружены холодным оружием и попытались проникнуть в дом представителя Хаменеи.

Личная охрана имама сумела предотвратить покушение и задержать четырех человек. Еще нескольким злоумышленникам удалось скрыться.