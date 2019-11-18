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СМИ: в Тбилиси задержали 10 человек в ходе разгона митинга у здания парламента

Спецназ вытесняет демонстрантов к площади Свободы

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек задержаны полицейскими в ходе разгона митинга оппозиции в Тбилиси на проспекте Руставели у здания грузинского парламента. Об этом в понедельник сообщил Первый канал Общественного вещателя Грузии.

По данным телеканала, демонстранты задержаны в административном порядке. Между тем, в пресс-службе МВД республики корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не могут назвать конкретную цифру задержанных.

На данный момент никто не сопротивляется спецназу, который продолжает вытеснять демонстрантов к площади Свободы. Проезжая часть проспекта Руставели уже полностью очищена, там работают службы по очистке города, которые разобрали палатки и уносят мусор. Непосредственно у парламента на сцене продолжают оставаться оппозиционные политики и митингующие. Они заявляют, что не прекратят митинги.

Десятки оппозиционных политических партий в воскресенье приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента за внеочередные пропорциональные выборы. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили там же палатки.

Оппозиция уверяет, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе. С утра понедельника несколько депутатов предприняли попытки попасть в парламент, однако участники пикетов не дали им этого сделать. Они впускают внутрь лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.

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Грузия
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