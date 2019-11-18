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СМИ: полиция открыла проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси

Полиция открыла проезжую часть проспекта Руставели в Тбилиси - ТВ.

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Грузия
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