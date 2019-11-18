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Бурджанадзе обвинила главу правящей партии Грузии в разгоне митинга в Тбилиси

Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" назвала произошедшее "политическим самоубийством"

ТБИЛИСИ, 18 ноября. /ТАСС/. Экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе винит в разгоне митинга оппозиции в Тбилиси у здания парламента главу правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзину Иванишвили и считает, что это является его политическим самоубийством.

"Я обращаюсь с вопросом к Бидзине Иванишвили: кто вам дает такие советы? То, что вы сегодня сделали - это политическое самоубийство", - сказала Бурджанадзе журналистам в понедельник.

Сотрудники спецназа МВД Грузии в понедельник днем стали разгонять демонстрантов, которые блокировали все входы в парламент. Применялись водометы и слезоточивый газ, несколько человек получили травмы. На данный момент проспект Руставели, где расположено здание парламента, открыт.

В воскресенье сторонники оппозиционных политических партий приняли участие в многотысячном митинге в Тбилиси на проспекте Руставели, требуя проведения внеочередных выборов по пропорциональной системе. На митинге лидеры "Единого национального движения" и "Европейской Грузии - Движения за свободу" приняли решение пикетировать все входы в парламент, чтобы помешать работе депутатов. Они повесили на калитки цепи с замками и разбили там же палатки.

Оппозиция уверяла, что откроет двери после того, как депутаты соберутся в парламенте для назначения внеочередных выборов и внесения изменений в законодательство, которые обеспечат их проведение по пропорциональной системе. С утра понедельника несколько депутатов предприняли попытки попасть в парламент, однако участники пикетов не дали им этого сделать. Они впускали внутрь лишь сотрудников аппарата и рядовых служащих.

Волна митингов

Причиной волны митингов в Тбилиси послужил провал голосования в парламенте 14 ноября по поводу проведения в стране парламентских выборов в 2020 году по пропорциональной системе. Для этого необходимо было внести изменения в конституцию, что требует поддержки 113 депутатов из 150. В ходе голосования изменения поддержал лишь 101 депутат. В основном при голосовании воздержались мажоритарные депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия".

Участники протеста винят в случившемся председателя правящей партии Бидзину Иванишвили - именно он анонсировал в июне переход от смешанной на пропорциональную систему выборов. Очередные выборы в парламент должны состояться в октябре 2020 года.

Теги
Грузия
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