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Комитет Европарламента поддержал кандидата от Венгрии на пост еврокомиссара по расширению

Официальное решение ЕП по этому вопросу должно быть принято 21 ноября

БРЮССЕЛЬ, 18 ноября. /ТАСС/. Комитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам поддержал кандидатуру венгерского дипломата Оливера Вaргейи на пост еврокомиссара по вопросам европейской политики соседства и расширения. Об этом сообщили в понедельник в пресс-служба ЕП.

"Координаторы партий в комитете ЕП по иностранным делам рекомендовали утвердить назначенного еврокомиссара Варгейи, основываясь на ответах на дополнительные письменные вопросы", - сказали там.

На прошлой неделе члены комитета ЕП по иностранным делам не одобрили кандидатуру Вaргейи, отправив его на второй раунд слушаний в ЕП.

Официальное решение всего Европарламента по Варгейи и другим кандидатурам должно быть принято только 21 ноября.

Еврокомиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен не смогла приступить к работе 1 ноября, поскольку Европарламент отклонил в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых кандидатов в состав ЕК. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян. Фон дер Ляйен уже провела в ними собеседования, утвердив их со своей стороны, теперь должны пройти их слушания в профильных комитетах Европейского парламента. Вэлян займет пост еврокомиссара по транспорту и туризму, Бретон - по вопросам промышленности.

Кроме того, Великобритания, которая получила третью отсрочку по Brexit до 31 января 2020 года, теперь должна также выдвинуть своего представителя на эти три месяца в исполнительный орган ЕС. Как сообщило в четверг Agence France-Presse, Лондон решил не делать этого до запланированных на 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Пока новая Еврокомиссия не будет укомплектована и утверждена полностью, прежний состав ЕК под председательством Жан-Клода Юнкера будет продолжать исполнять свои полномочия, которые формально истекли 31 октября. Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств, а работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.

Теги
ВеликобританияРумынияФранцияВенгрияЮнкер, Жан-КлодФон дер Ляйен, Урсула
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