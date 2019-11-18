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Медведчук возглавил парламентское объединение по диалогу стран "нормандской четверки"

Оно будет заниматься работой по достижению мира на Украине

КИЕВ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутат Верховной рады Виктор Медведчук возглавил в парламенте депутатское объединение по развитию диалога между странами "нормандской четверки" (Франция, Германия, РФ, Украина). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба этой политической силы.

"В Верховной раде по инициативе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" создано межфракционное депутатское объединение "Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция". Главой этого объединения избран народный депутат, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук", - сказано в сообщении.

Авторы заявления отмечают, что "главной площадкой по реализации минских соглашений, сохранению суверенитета и территориальной целостности страны, прекращению вооруженного противостояния на востоке Украины является нормандский формат с участием Украины, России, Германии и Франции". "Мирная Украина сегодня - задача номер один. Без ее решения, без прекращения боевых действий дальнейшее развитие страны невозможно", - говорится в заявлении о создании объединения. В нем также подчеркивается, что "действенным механизмом достижения мира на Украине может и должен быть, прежде всего, межпарламентский диалог, который ведется в соответствии с утвержденными минскими соглашениями, предусматривающими принятие ряда законодательных актов Верховной радой". "Согласно достигнутым в Минске договоренностям, Украина взяла на себя обязательства относительно проведения конституционной реформы, которая предусматривает ключевым элементом децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - напоминается в заявлении.

Межфракционное объединение акцентирует внимание на том, что ставит своей целью обеспечение "межпарламентского диалога для реализации конституционного права граждан Украины на достижение мира", суверенитета и территориальной целостности страны, прекращение вооруженного противостояния, защиту законных прав, интересов и свобод граждан.

29 января 2019 года Медведчук обнародовал план-концепцию урегулирования кризиса. Основой плана являются минские соглашения. План предусматривает четкое следование минским соглашениям и прямые переговоры Киева с Донецком и Луганском. В июле года план был презентован "Оппозиционной платформой" в Европарламенте, где получил позитивную оценку.

Нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.

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