СМИ: аравийская коалиция обвинила йеменских мятежников в захвате судна в Красном море

ТАСС, 18 ноября. Аравийская коалиция, которую возглавляет Саудовская Аравия, обвинила сторонников йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в захвате судна в южной части Красного моря. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya, приводя выдержки из заявления коалиции.

По ее данным, два катера, принадлежащие "Ансар Аллах", "захватили судно "Рабих 3", которое транспортировало оборудование одной из южнокорейских компаний". По утверждению коалиции, на борту судна находилась команда, в составе которой были иностранные граждане.

Саудовская Аравия возложила на хуситов полную ответственность за захват гражданского судна, а также за безопасность членов его команды. По убеждению аравийской коалиции, подобные действия хуситов нарушают нормы международного судоходства.

Со своей стороны, как сообщил телеканал Al Jazeera, представитель "Ансар Аллах" заявил, что хуситы взяли под контроль два военных катера аравийской коалиции. Они, по утверждению "Ансар Аллах", были задержаны в территориальных водах Йемена, близ йеменского города-порта Ходейда.