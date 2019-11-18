Советник Зеленского зарегистрирован иностранным агентом в США

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США зарегистрировало советника президента Украины Эндрю Мака в качестве лица, которое представляет на территории страны интересы иностранного государства. Это следует из отчета на сайте американского ведомства.

"Зарегистрированный в частном порядке участвует в конференциях и других мероприятиях, которые развивают связи Украины с американско-украинским сообществом, а также способствуют привлечению американских инвестиций на Украину, которые могут косвенным образом принести выгоду президенту Украины", - говорится в регистрационном заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября назначил Мака своим внештатным советником. В сферу его деятельности входит сопровождение международных сделок с участием Украины, США и стран СНГ.