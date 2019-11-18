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Кризис в Сирии

Глава МИД Турции заявил о готовности Анкары возобновить операцию в Сирии

По словам Мевлюта Чавушоглу, Вашингтон и Москва не сделали необходимые шаги в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей

АНКАРА, 18 ноября. /ТАСС/. Турция вновь пригрозила возобновить трансграничную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"США и Россия не сделали необходимые шаги [в рамках достигнутых с Анкарой договоренностей]. Если территории не будут очищены [от курдских формирований], то мы вновь начнем операцию", - приводит его слова газета Yeni Safak.

Теги
СШАСирияТурцияРоссияКризис в СирииЧавушоглу, Мевлют
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