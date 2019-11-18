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США добавили в санкционный список двоих граждан Турции и двоих афганцев за связи с ИГ

Под рестрикции также попали три турецкие, одна афганская и одна сирийская фирмы

ВАШИНГТОН, 18 ноября. /ТАСС/. Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) добавило в санкционный список двоих граждан Турции и двоих афганцев за террористическую деятельность. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении ведомства.

Кроме того, за связи с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) под рестрикции попали три турецкие фирмы, одна афганская и одна сирийская.

"Управление вводит санкции против двоих, базирующихся в Турции, агентов по закупкам ИГ и четырех фирм, которые работают в Сирии, Турции, в регионе Персидского залива и Европе для оказания финансовой и логистической помощи ИГ, - отмечается в тексте. - Министерство также вводит санкции против расположенной в Афганистане организации Nejaat Social Welfare Organization, которая под видом благотворительности переводила средства на поддержку "ИГ в Хорасане" и двоих связанных с ней лиц".

Вся собственность и имущественные интересы данных лиц и компаний, которыми они владеют, блокируются на территории США. Американским гражданам запрещено проводить с ними любые операции.

Теги
АфганистанСШАСирияТурция
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